Acun Ilıcalı Sergen Yalçın'a kancayı taktı! Hull City'nin başına getirmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan istifa eden Sergen Yalçın hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Yalçın'ın, Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı Hull City'nin başına geçeceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sergen Yalçın, bu sene alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'taki görevinden ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve hakkında çıkan dedikodulara cevap vermeyen Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı merak konusu olmuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın için teklif hazırladığı öne sürüldü.

İNGİLTERE'NİN BİR ALT LİGİ

İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City takımını almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, yeni hoca arayışlarına başladı.

Ilıcalı, takımın başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan ve "Yetenek Sizsiniz" dönemlerindenb beri samimiyeti olan Sergen Yalçın'ı düşünüyor.

Takımın ligde 19'uncu sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak.

OLUMLU YANIT ALDI

İddiaya göre, Sergen Yalçın'a teklifi sunan ve olumlu cevap alan Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'dan gelen diğer teklifleri reddetmesini rica etti.

Yalçın da bu nedenle şimdilik kapısını tüm tekliflere kapattı.

DİL EĞİTİMİ ALIYOR

Beşiktaş'ta göreve devam ederkenA yurt dışında çalışma hayalinin olduğunu belirten ve özellikle İspanya'yı isteyen Sergen Yalçın'ın dil konusunda eğitimlerini de hızlandırdığı da biliniyor.