Acun Ilıcalı, Slovenya'nın Maribor kulübünü satın aldı

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Medya dünyasının önde gelen isimlerinden ve TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin ardından, satın aldığı futbol kulüplerine bir yenisini daha ekledi.

SLOVENYA KULÜBÜNÜN ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ SATIN ALDI

Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın resmi olarak Maribor kulübünün %74 hissesini satın aldığı açıklandı.

Bu satın alımın gerçekleşmesinin ardından kulübün yönetim kurulunda 4 isim yer alacak ve bu isimlerden 3 kişi Acun Medya temsilcileri olacak.

MARIBOR 2. SIRADA

Acun Ilıcalı'nın şirketi olan Acun Medya'nın yüzde 74 hisselerini satın aldığı Maribor, Slovenya'nın en üst liginde 29 puanla 2. sırada bulunuyor.

Maribor, lider Ljubljana'nın 3 puan gerisinde.