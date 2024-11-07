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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, FB TV'de çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ilıcalı, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'yla yaşadıkları polemik üzerine konuştu.

"TEKLİFİ ONLAR YAPTI, BİZ KABUL ETTİK"

Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle başladı:

Dün sosyal medyada konuştum. Öncelikle, bu yabancı hakem getirip de pozisyonların incelenmesi konusunu açıklayayım. İbrahim Hatipoğlu, biliyorsunuz canlı yayında yabancı hakem gelsin incelesin dedi. Biz de resmi hesaptan cevap verdik. Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonların pozisyonlarına bakalım dedik. Teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik.

"İBRAHİM HATİPOĞLU BENİ ARADI"

Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu'nun kendisini aradığını söyledi.

Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, ben dedim ki siz 1 hakem getirin, ben de UEFA'dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim dedik.

"CLATTENBURG VE MERK İÇİN ANLAŞTIK"

Acun Ilıcalı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

'Siz bulun, tamam' dedim. 'Bana 1 gün süre verir misiniz?' dedi. Ertesi gün beni aradı, 'Tamam hakem bulduk.' dedi. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. 'Tamam çok güzel yapalım.' dedim, 'Ama' dedi 'Bunu milli takım arasında yapalım.' dedi. Ona da 'Tamam' dedik.

"KONUŞMALARI GAZETECİLER DE BİLİYOR"

Acun Ilıcalı, konuşmaları gazetecilerin de bildiğini ifade etti.

Enteresan biri durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, 'Markus Merk için şu tarih uygun' dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım 'Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey.' dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar, bize devamlı 'Ne oldu ne oldu' diye soruyorlar. Ben de gazeteciler aydınlatma adına 'Milli arada bakmaya karar verdik pozisyonlara' dedim.

"HERKES 'ONLAR GELMEZ' DEDİ!"

Ilıcalı, şu ifadeleri de kullandı:

Bu süreçte şöyle bir ayrıntı var, onu da anlatmam lazım. Bütün arkadaşlarım bana devamlı 'Onlar gelmez' diyorlar. 'Hayır karar verdik.' diyorum, 'Gelmezler' diyorlar. 'Hakemleri belirledik' diyorum, 'Gelmez onlar' diyorlar. 'Yok bir şey bulur gelmezler' dediler. Tarihi belirledik falan dedim, yine bizimkiler 'Gelmez' dedi. Tweet attım, yine 'Gelmez onlar' dediler. Tweetten sonra açıklama, 'Sinsilik, bir plan var, yok şöyle.' falan dediler. Soruyorum, bunun neresinde bir plan var.

"MASAYA GELMİYORLAR! TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZDIR"

Acun Ilıcalı, son olarak şunları dedi:

En üst düzey iki hakem incelesin demişiz, 'Önce bu sezona bakalım' dedik, İbrahim Hatipoğlu 'Geçtiğimiz sezona da bakalım' dedi. Biz zaten geçtiğimiz sezona da bakmak istiyoruz. Bizim hakkımız asıl geçen sezon yenildi. İstediğiniz her yere bakalım. Sizi masaya getiremiyoruz ki, teraziden kaçan hırsızdır.

NELER OLDU?

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise mutabakata varıldığı yönündeki açıklamayı yalanladı.