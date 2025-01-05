Haber Merkezi

Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TAM MR ÇEKİLDİĞİ BİR HAFTA SONU"

Benim açımdan baktığım zaman, şahsi fikrimi söyleyeyim; Türk hakemliği açısından tam MR çekildiği bir hafta sonu oldu.

"TÜM ANLATTIKLARIMIZIN ÖZETİ OLDU"

Tüm anlattıklarımızın özeti oldu. Tüm isyan ettiğimiz konular hakkında 'Bir delil aramayın, size delil verelim, Türk hakemliği bu' dedikleri bir hafta sonu oldu.

"ACİL DURUM TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Yönetim olarak karar verdik, yarın acil durum toplantısı yapacağız. Düşüncemiz, Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu.

"2 HAFTADA ALINAN KARARLAR OLMASA FARK 4!"

İşi sulandıranlar, başka yere sürenler, başka yerlere doğru taşımak isteyenler bir şekilde bizim anlattıklarımızı insanlara başka şekilde anlatıp sulandırarak, bu konuyu nasıl sulandırırız, nasıl bize de aynı şeyler yapılıyor falan şeklinde konuşmalıyız şeklinde değerlendirdiler. Bakıyorum, son 2 haftaya; dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı 85. dakikada, bizim Eyüp maçında VAR'dan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün 4'tü.

"EN SON DÜNYA KUPASI ZAMANI KIRMIZI GÖRDÜLER!"

Biz yönetim olarak bu işin neresinden baksak hakemlik olarak elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar, 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiler, sıfır. Bizim Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüp maçında net penaltımız verilmedi. Galatasaray en son kırmızı kartı iç sahada, Dünya Kupası'ndan önce görmüş son defa. 2.5 yıldır nerdeyse kırmızı kart görmemiş takım, TFF bizi biçiyor, onu yapıyor bunu yapıyor diye TFF'ye saldırıyor. Bu bir komedi filmi.

"MOURINHO, 'BİZİM RAKİBİMİZ G.SARAY MI?' DEDİ"

Bu sene herkesin kabul ettiği 4-5 kırmızı kart var Galatasaray'ın görmediği. Futbolda hata olabilir. Olgunlukla karşılarız ama hatalar hep bir takım lehine olursa adalet olmaz. Adalet olmadığı zaman isyan çıkar, kaos çıkar. Bakıyorum aklım almıyor. Hocamız isyanda. Hocamızın son derece morali bozuk. Dün yine G.Saray maçından sonra konuştuk. 'Rakibimiz kim? Galatasaray mı bizim rakibimiz?' diye sordu.

"15 HAKEM PENALTI DİYOR AMA VERMİYORLAR!"

Başka yerlerde böyle isyanını göremezsiniz Mourinho'nun! Böyle devam etmeyeceği ortada. Diyecek bir şey bulamıyoruz ama denecek çok şey var. Yönetim olarak yarın toplanacağız başkanımızla birlikte. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye'de bu konuda adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye'de futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin tamamının penaltı dediği yerde hakem penaltı vermedi, VAR müdahale etmedi.

"EVİMİZE DÖNMÜYORUZ, DEVAM EDECEĞİZ!"

Bizim Eyüp maçında verilmeyen penaltımız var, dün verilmeyen penaltı var. Sadece ikisi penaltı verilse fark 4 olacaktı. Bu davadan döneceğiz, evimize gideceğiz kimse zannetmesin. Biz sonuna kadar gideceğiz. Benim için tereddüt yok, Türk hakemliği bitti. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli edeceği lige kavuşuruz.

"TORREIRA İYİ AKTÖR, EĞİTİMİNİ ALMIŞ"

Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti.

"KOLUMUZDA 20 KİLO TAKIP, 'NİYE DAHA AĞIRSINIZ' DENİYOR!"

Puan farkı diyorsunuz, 20 maç var neredeyse. 20 maçın olduğu ligde puan farkı kapanır ama önce adalet sağlanması lazım. Adalet bir lig gelsin, her şey bir adil olsun. İki takım adil şartlarda mücadele etsin, sonra görelim fark kapanıyor mu kapanmıyor mu! Biz takımın gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Taraftarımız müsterih olsun. İyi transferler yapacağız. Bu puan farkı, Türkiye'de daha önce kapandı. Kapanır mı kapanır, önce adalet olsun. Eleştiri dinliyoruz ama bir de adalet olsun. 2 puanı oradan oraya verme, bizim puanlarımızı yeme. Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eleştiriye açığız. Önce adalet olsun. Rakibin koluna 20 kilo takıyorsunuz, sonra sizden ağır demeyin.

TÜRKİYE KUPASI KARARI

Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararını yarın değerlendireceğiz.

"2.5 SENEDİR KIRMIZI KART GÖRMÜYORLAR!"

Bu hakemlerle bu lig yürür diyorlarsa bir şey diyemem. Yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın hatalar istiyoruz. Dünyanın her yerinde hakemler hata yapıyor ama Torreira'nın pozisyonunda hiçbir hakem tereddüt etmez, bunlar vermiyor. 2.5 senedir kırmızı kart görmüyorlar evlerinde, önemli maçlarda cezalı oyuncuları olmuyor. Bütün bunlar tesadüf mü? Sorsan, 'lisede kopya çektin Acun' falan diyorlar. Seviyeleri şu durumda; haksızlık yapıyorsun diyoruz, Acun şöyle böyle diyorlar.

"TESADÜF DİYECEK"

Futbol olarak cevap verecekseniz verin. Ne diyecek, 15 kırmızı kart verilmemiş bize, tesadüf diyecek. Ne diyecek.

"PUAN FARKI KAPANACAK, İNANIYORUZ"

Galatasaray'ın kazanmasından sonra moral bozukluğu olmadı. Takım kenetlendi. Her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu puan farkının kapanabileceğini biliyorlar, maçlara asılıyorlar. Yeni transferler de yapacağız. Ara kapanacak. İnanıyoruz. İnanç problemi yok.

"TAKIM, SAMET OLAYINI SİNDİREMİYOR"

Tribündeki gerilim, futbolcularımızı etkiliyor. Taraftarımız eleştirebilir, saygı duyarız, açığız. Maç sırasında kalkıp da negatif enerji vermek bindiğin dalı kesmektir. Ben yıllarca Fenerbahçe tribündeydim. Ben hiç moral bozmadım takımın. Belli bir kesim destek vermeyip karşı hamle yapacaksa futbolcularımız üzülüyor. Samandıra'da 4-5 kere bunla ilgili konuşma oldu. Özellikle Samet olayını futbolcular sindiremiyor, çok içerlediler ona. Futbolcularımız etkileniyor. Bir şekilde sonuna kadar şampiyonluğa inanıyoruz, futbolcularımızın moralini bozmamak lazım.

TALISCA SORUSUNA CEVAP