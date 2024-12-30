Acun Ilıcalı: Yıldız kelimesini kullanmadım, 3 tane transfer yapacağız dedim

Süper Lig'de sezonun ilk devresini ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Transferde etkin bir rol oynayan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde söylediği sözler, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

Bu gelişme üzerine Ilıcalı, sosyal medyaya düşen transfer açıklamalarına açıklık getirdi.

"BEN KESİNLİKLE YILDIZ KELİMESİNİ KULLANMADIM"

Haber Global'in haberine göre; Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündem olan '3 yıldız transfer yapacağız' ifadelerini kullanmadı.

Haberde Ilıcalı'nın, şu sözleri sarf ettiği kaydedildi:

Ben kesinlikle yıldız kelimesini kullanmadım! 3 tane transfer yapacağız dedim. Gazeteci arkadaş "3 tane yıldız transferi" diye son dakika geçti ve bilgi kirliliği oluştu. 3 tane takıma uyum sağlayacak, hocamızın istediği, nokta transfer planlıyoruz.