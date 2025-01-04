Acun Ilıcalı'dan açıklama: Türk bayrağı provokasyon malzemesi olmasın

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İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City ile Leeds United karşı karşıya gelecek.

Bugün saat 18.00'de oynanacak maç öncesinde ise Hull City ve kulübün sahibi Acun Ilıcalı, bir açıklama yayınladı.

Kulüp, 2000 yılında Leeds United'ın Galatasaray ile oynadığı UEFA Yarı Final maçında kulüplerini desteklerken hayatlarını kaybeden Chriropher Loftus ve Kevin Speight'in anısına, taraftarlarından Türk bayrağının statta bulundurulmamasını istedi.

"PROVOKASYON UNSURU OLARAK KULLANIMINI ENGELLEMEYE YÖNELİKTİR"

Acun Ilıcalı, tartışma konusu olan bu karar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır. Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir. Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir.

"TÜRK BAYRAĞI VE FORMALARI GETİRMEMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

Hull City yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı: