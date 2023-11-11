Acun Ilıcalı'dan açıklama: Yatırımımı sonlandırdım Acun Ilıcalı, İrlanda'nın Shelbourne ekibine yapılan yatırımları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

ensonhaber.com

İngiltere'nin Hull City Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, yatırımlarına dair flaş bir karar açıkladı.

Hull City'nin yanı sıra İrlanda'nın Shelbourne ekibine de yatırım yapan Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Shelbourne ekibine yapılan yatırımları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

"Yakın zamanda başka bir ülkede devam edeceğiz"