Acun Ilıcalı'dan Anderson Talisca itirafı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'yi geriden gelerek 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın attı.

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transfer açıklamasında bulundu.

Ilıcalı, Anderson Talisca konusunda gelen soruya da cevap verdi.

"TALISCA, FENERBAHÇE'NİN FUTBOLCUSU OLARAK HİSSEDİYOR KENDİSİNİ"

Acun Ilıcalı, şunları dedi:

Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız.