Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'de kadroya 3-4 dünya yıldızı katılacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun transfer sürecine dair detayları paylaştı. Ilıcalı, "Takımımız 99 puan toplamış. Üzerine 3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün. Bir de bu hoca var." dedi.

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Süper Lig'in sona ermesinin ardından Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran kulüp, takımın başına dünya çapında tanınan Jose Mourinho'yu getirdi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mourinho'nun transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı.

"Mourinho'yu ikna etmek zor olmadı sadece inandırmak gerekti"

Acun Ilıcalı şöyle dedi:

''Jose Mourinho gibi marka bir ismin Fenerbahçe'ye gelmesi büyük bir gururdur. Fenerbahçe öyle bir kulüp ki, Jose Mourinho bile koşa koşa geliyor. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen bir teknik direktör, ikna etmek zor olmadı sadece inandırmak gerekti. Başkanımız Ali Koç bu zaman diliminde şov yaptı''

"Çok önemli bir marka"

Çok önemli bir markayı takımın başına getirdiklerini kaydeden Ilıcalı şu cümleleri kurdu:

"Dışarıdan da içeriden de elimden geleni yaparım. Şu duyguyu hiçbir şeye değişmem. Tüylerim diken diken oldu. Bu kadar taraftar bugün buraya Fenerbahçe'sine destek vermek için gelmiş. Bir teknik direktöre hoş geldin demek için tribünleri doldurmak Fenerbahçe'nin farkı. Hocamız bir kere futbola aşık. 10 cümlesinin 9.5'u futbolla ilgili oluyor. Kendini futbola adamış bir isim. Zeka konusunu konuşmamıza gerek yok zaten. Çok önemli bir marka. Onun konuşmalarını dinlemek bile mutlu ediyor."

"3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün"

Transferlere ilişkin konuşan Ilıcalı şöyle dedi: