Acun Ilıcalı'dan Galatasaray yorumu: Maçın Kadıköy'de olması bizim için avantaj

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde İskoç takımı Rangers ile karşılaştı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"HERKES KENETLENDİ"

Rangers maçı ile ilgili görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, şunları dedi:

Maçlardan önce öngörüde bulunmuyorum. Bir maçtan önce başıma bir şeyler geldi. Avantajlı bir skor umuyorum. Takım istim üstünde. Bizi gururlandırıyorlar. Oynayan oynamayan herkes kenetlendi. Dışarıda kalanın destek vermesi kadronun gücünü artırıyor. Favoriyiz ama futbol bu. İnanıyorum. Kazanırız.

"GEÇ AÇILDIK AMA İYİ AÇILDIK"

Acun Ilıcalı ayrıca, şu sözleri sarf etti:

Kupada da ligde de iddialıyız. Biraz geç açıldık ama iyi açıldık, güzel açıldık. Son düzlüğe doğru hızlandık. Bundan sonra nasip...

"İNŞALLAH ÖYLE BİR TALEP GELİR"

Kupada Galatasaray ile oynayacakları maçı, yabancı hakemin yönetmesini istediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: