Acun Ilıcalı'dan hakem açıklaması: Kaygım var

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadı'nda oynanacak dev maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Kritik müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yeni takım otobüsünü teslim aldığı perşembe günü Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın röportajı cumartesi gecesi yayınlanan programda ekrana geldi.

"TAKIMIN DİREKSİYONUNDA HOCAMIZ VAR"

Acun Ilıcalı, "Acun Bey direksiyona geçtiniz. Hedef şampiyonluk mu?" sorusunun ardından, şu ifadeleri kullandı:

Otobüsün direksiyonuna geçtim. Takımın direksiyonunda hocamız var. İnşallah güzel günleri onunla yaşayacağız.

"TRABZONSPOR SEYİRCİSİNİ YILLARDAN BERİ TANIYORUM"

Geçen sezon oynanan olaylı Trabzonspor maçı hakkında Ilıcalı, şunları dedi:

Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum. O maçta iyi bir günlerinde değildi. Hakemin de olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ana suçlusunun maçı yönetmesi gereken hakem olduğunu düşünüyorum. Çok daha erken tatil olabilirdi. Trabzonspor seyircisi maçın oynanmasını istemediği için o gün bir davranış içindeydi. Olabilir, dünyanın her yerinde yaşanıyor ama olaylar başka yere gitti. Bu sene öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum.

"HER HAKEMLE İLGİLİ KAYGIM VAR"

Dev maça hakem Oğuzhan Çakır'ın atanmasıyla ilgili Acun Ilıcalı, şu sözleri sarf etti: