Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho açıklaması: Mutsuz çünkü... Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Jose Mourinho da kendisinden beklenen futbolu Fenerbahçe'ye oynatamadı.

Sık sık eleştirilen Portekizli hocanın "Mutsuz" olduğu iddia edilirken suratının hiç gülmemesi de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında açıklamalarda bulundu.

"NELER OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, şöyle konuştu:

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de mutlu. 15 dakika önce konuştuk. Türkiye'de hakemlerden mutsuz! İnsan cinnet geçirdiği zaman protesto eder ya, laptop koydu o da. Mourinho'nun tadının kaçma nedeni belli ve son derece şaşkın! Neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Hocamızdan beklentimiz protestosunu bu şekilde göstermesi. Türkiye'de adaletsizliği göstermek. Yan hakem üç kere atağı kesiyor. Futbolda olmayan kuralı Türkiye'de görünce, tepki veriyor.