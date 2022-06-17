Acun Ilıcalı'dan merak uyandıran Lewandowski paylaşımı

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı "Neden olmasın" yazarak Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yine gündem oldu.

Transfer döneminde ismi çok kez anılan Acun Ilıcalı yine çok ses getirecek bir paylaşım yaptı.

"Neden olmasın"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın üstüne yazdığı "Neden olmasın" yazısı ise başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere tüm futbol severlerde heyecan yarattı.