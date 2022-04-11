Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil ve Ryan Babel açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer gündemlerine gelen Mesut Özil ve Ryan Babel hakkında ilk kez konuştu.

Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel transferiyle ilgili ilk kez net bir şekilde açıklama yaptı.

Mesut Özil ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Mesut, Hull'a gelmeyecek. Türkiye'de çok mutlu. Çok yakın arkadaşımdır. Türkiye'de çok mutlu olduğu için ona 'İngiltere'ye yeniden gelir misin?' diye soramam." cevabını verdi.

"Fenerbahçe ile olan sorunu çözecek"

Acun Ilıcalı, "Mesut Özil, daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye geçti ve Türkiye'de ailesiyle birlikte güzel bir hayat kurdu. Fenerbahçe ile olan problemlerini de kısa süre içerisinde çözeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Torrent Babel'in kalmasını istedi"

Ryan Babel ile ilgili iddialar üzerine konuşan Hull City'nin sahibi ve başkanı, "Ryan Babel ile kış transfer döneminde görüştük. Onu Hull'a getirme şansımız vardı. Galatasaray'da teknik direktör değişti ve yeni hoca Babel'in kalmasını istedi. Bu nedenle Galatasaray'da kaldı." dedi.

"Terim izin vermişti"

Acun Ilıcalı, "Fatih Terim'den Babel'in transferi için izin istemiştim. Fatih Terim benim yakın dostumdur. Yeni hoca kalmasını istediği için kaldı ve biz de bu kararına saygı duyduk." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Dev transferlerimiz yetişmedi"

Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu, "Kış transfer döneminde bitiremediğimiz 1 ya da 2 büyük transferimiz daha vardı. Zaman dolduğu için transferleri bitiremedik. Ancak yaz transfer döneminde çok büyük alternatiflerimiz var." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.