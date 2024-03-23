Acun Ilıcalı'dan olay sözler: Ali Koç başkanlığı bırakmasın diye elimden geleni yapacağım Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimalini değerlendirirken Başkan Ali Koç'un tutumunu da yorumladı.

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Geçtiğimiz günlerde oynanan ve maç sonunda skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesinin yankıları sürüyor.

Konuyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış da ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan geldi.

Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a camianın sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Ilıcalı, "Camianın onu ikna etmesi lazım. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayesinin bitmediğini düşünüyorum. Ben de Ali Koç'u ikna etmek için elimden geleni yaparım." dedi.

"İçinde bir çocuk var"

Son günlerde yaşananlardan sonra Ali Koç'un takımı ligden çekme ihtimalini de değerlendiren Ilıcalı'nın Koç'a, "İçinde bir çocuk var. Çocuğu kızdırırsan ne olur, topunu alır gider." dediği anlar ise kısa sürel viral oldu.