Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sözleri: Her zamanki gibi iddialıyız

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

"İDDİALIYIZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili Beyaz TV'ye konuşan Acun Ilıcalı şunları dedi:

Her zamanki gibi iddialıyız. Sonuna kadar devam edeceğiz iddiamızda. Çok hafta, çok maç var. Her şey bir anda değişebilir. Sonuna kadar kovalayacağız.