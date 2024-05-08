Acun Ilıcalı'dan teknik direktör sözleri! Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübü satın aldığından bu yana hiçbir Türk teknik direktörle görüşmediğini ve şu anda da görüşmeyi düşünmediğini söyledi.

ensonhaber.com

İngiltere Championship'te sezonu 70 puanla 7. sırada bitirerek play-off'un dışında kalan Hull City'de Teknik Direktör Liam Rosenior'un sözleşmesi feshedilmişti.

Kasım 2022'de takımın başına geçen İngiliz teknik adam, bu süreçte 78 maçta 27 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Yaşanan bu vedanın ardından ise kulübün sahibi Acun Ilıcalı, BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.

"Türk teknik direktörle görüşmedim"

Ilıcalı, Türk teknik direktörle çalışmayacaklarını belirterek şunları dedi:

Hull City'i satın aldığımdan beri hiçbir Türk teknik direktörle görüşmedim. Şu anda da görüşmeyi düşünmüyorum. Çünkü yeni teknik direktörün, İngiliz futboluna adapte olmuş birisi olmasını istiyorum. Adaptasyon süreciyle zaman kaybedemeyiz.

"Liam çok iyi bir antrenör ve çok başarılı olacak"

Liam Rosenior hakkında Acun Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Liam çok iyi bir antrenör ve çok başarılı olacak. Kendisi genç ve takıma kendisini sevdirecek çok iyi bir karakter. Pek çok olumlu şey var ama sonuçta ben ve takımım bu kulüp için bir şeyler hayal ediyoruz ve sahada görmek istediğimiz bir futbol tarzı var. En büyük farkın ne olduğunu söyleyemem. Liam'ın futbol felsefesi çok iyi ve başarılı olabilir ama bunun gelecek için karakterimize uygun olduğunu görmedik.

"Hücum futbolu istiyorum"

Hull City'i satın aldığından beri hücum futbolu oynatmak istediğini söyleyen Acun Ilıcalı şu sözlerle devam etti:

Hücum futbolu istiyorum. Hücum, eğlenceli bir takım istiyorum. Bunu bu kulübü satın aldığım ilk dakikadan beri söyledim. Sıkıcı bir 0-0'dansa 3-2 kaybetmeyi tercih ederim dedim. Eğer puanları sayıp her maç 0-0 berabere kalırsanız küme düşersiniz. 3-2 kaybederseniz kazanacaksınız demektir.

"Farklı şeyler görmek istiyoruz"

Takımda farklı şeyler görmek istediklerini söyleyen Acun Ilıcalı şu sözlerle açıklamalarını noktaladı: