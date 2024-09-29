Acun Ilıcalı'dan tepki: Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı açıklamasında; "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten" dedi.

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Haber Merkezi

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi.

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı açıklamasında; "Türkiye'de garip şeyler oluyor. Taraftarlarımız şunu bilsin. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşacağız. 1-2 gün içinde yapacağız." dedi.

ACUN ILICALI: "TFF'YE VİDEO GÖNDERECEĞİZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı sözlerinin devamında; "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten. Net penaltı pozisyonu. İncelenmemesi. Bizim VAR'ların kısa sürmesi. Başka VAR'ların uzun incelenmesi. Garip." ifadelerini kullandı.