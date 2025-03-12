Acun Ilıcalı'dan TV100'e özel açıklamalar

Haber Merkezi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 canlı yayınına katılarak Kale Arkası programında Ersin Düzen'in konuğu oldu.

Ilıcalı gündemle ilgili sorulara açıklık getirdi.

"OLAYLARI BAŞKA YERLERE TAŞIMA DERDİNDELER"

Ilıcalı, Galatasaray'ın olayları farklı noktalara çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Galatasaray hep olayları bir yere taşıma derdinde. O zaman olmuyor. Barış Alper Yılmaz için Sivasspor maçında çok üzüldüm. Galatasaraylı yorumcu Rey Manaj için sınır dışı edilsin dedi. Yunus Akgün içeride hepimiz ağlıyoruz dedi. 1 hafta sonra sahaya çıktı. Zaten olay yeri kadar kötü. Açıklamanı yap elbette ama olayı başka yere taşımana gerek yok."

MOURINHO'NUN 'MAYMUN' ÇIKIŞI

Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Mourinho maymun gibi zıplıyorlar dediği zaman ırkçılık yapmıyor bu belli. Bu adamı hiç mi araştırmadınız? Kariyerini görmediniz mi? Türk hakeme sitem etti diye ceza almış. Niye başka hakemlere tehdit yapıldığında bunları raporlarına yazmıyorlar. Mourinho'nun 'Siz Türkler' diye ifadesini gördünüz mü? Maymun dedi diye çıktılar, Drogba çıktı ortaya. Dedim ki sakın bunu Avrupa'ya falan taşımayın, rezil olursunuz. Rezil oldular. Bütün Avrupa dalga geçti."

"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENMİYORUZ"

"Galatasaray, yabancı VAR'ı ilk istediğini söylüyor. O kabul... Orta hakem konusunda ne istiyor bunu bilmiyorum. Yabancı hakem konusunda ne istiyorlar? Yabancı VAR'a hırsız diyorsun. Biz ilk haftadan beri bunu söylüyoruz; Türk hakemlerine güvenmiyoruz."

"YUSUF AKÇİÇEK'İ ÇOK CİDDİ TAKİP EDİYORLAR"

"Avrupa'dan kulüpler, Yusuf Akçiçek'i çok ciddi takip ediyorlar. Resmi teklif olmadı ama sözlü olarak konuştuk. Telefonumda mesaj var. Premier League'de bir takımın sportif direktörü, 'Şu anda 20 milyon pound oldu' diye mesaj attı. Satmayı düşünmüyoruz."

"CENK İÇİN TEKLİF VAR"

Cenk Tosun transferine de cevap veren Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün taraftarının merakını giderdi.

Ersin Düzen'in Cenk Tosun transferi hakkında sorduğu soruya cevap veren Acun Ilıcalı, "Kesinlikle gidiyor diyemem ama teklif var" diyerek cevap verdi.