Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem sözleri Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Ilıcalı, "Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler" dedi.

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Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

30 bine yakın kongre üyesinin katılım sağladığı toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözlerine kendisi için açılan pankarta teşekkür ederek başladı.

Çarpıcı açıklamalara imza atan Ali Koç'un ardından kürsüye Fenerbahçe Kongre Üyesi olan ve İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı çıktı.

"Tarihi bir gün yaşıyoruz"

Acun Ilıcalı, sözlerine şu şekilde başladı:

Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız.

"Hakemlerin bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler"

Futbolda adaleti hakemlerin sağladığını söyleyen Ilıcalı, şunları söyledi:

Ülkemizde biliyorsunuz, ciddi bir futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışında insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde acı çektiğini görüyoruz. Biz neden acı çekiyoruz. Şu anda yaşadığımız ortamın nedeni ne? Ben uzun süre düşündükten sonra, ortamı da izledikten sonra, tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa, spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler.

"O ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi"

Olaylı Trabzonspor maçı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şunları dedi: