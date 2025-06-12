Mourinho mu istedi? Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den ayrılığının nedeni...

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Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de, beklenen kritik görüşme gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Londra’ya giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile bir yemek yedi.

Yemekte, Portekizli teknik adamın kulüpteki geleceği tartışılırken Başkan Ali Koç kararını verdi.

MOURINHO'YLA DEVAM KARARI ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı aldı.

Yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı, görevinden istifa etti.

Ayrılık kararı resmen açıklandı.

Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho’nun yardımcılarından üç isimle de yollarını ayırdı.

MOU, ACUN'DAN RAHATSIZ İDDİASI

Mourinho’ya Premier Lig’den yardımcı antrenör bakmaya başlandı.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın görevini bırakmasındaki en büyük sebep Jose Mourinho oldu.

Ortaya atılan bir iddiaya göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Başkan Ali Koç ile Londra'daki görüşmesinde, Acun Ilıcalı'dan rahatsız olduğunu dile getirdiği öne sürüldü.

ILICALI, PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICIYLA 'DEVAM' KARARINI BEĞENMEDİ

Öte yandan Portekizli hocanın, Acun Ilıcalı ile birlikte çalışmak istemediği ve transferde de kendisine karışılmasını istemediği öne sürüldü.

Bu gelişmelerin üzerine Acun Ilıcalı'nın sarı-lacivertlilerden ayrılış süreci hızlandı ve 1 yıllık görev süresinin ardından Ilıcalı, kulüpteki görevine kendi isteği ile ayrıldı.