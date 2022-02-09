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Acun Ilıcalı'nın mağlubiyet üzüntüsü
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 09:04
- Güncelleme : 09.02.2022 - 09:25
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldıktan sonra İngiliz ekibi çıktığı maçlarda iyi sonuçlar almaya başlamıştı.
Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Hull City son 2 maçından ise galibiyetle ayrılamadı.
Önceki hafta Preston'a 1-0 mağlup olan İngiliz ekibi, bu hafta da Derby County'ye deplasmanda 3-1 kaybetti.
Mücadelenin 46. dakikasında 3-0 olan mücadelede maçı Okan Buruk ile birlikte izleyen Acun Ilıcalı'nın yaşadığı üzüntü ise kameralara yansıdı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
ŞOTA İLE 3'TE 1
Derby County'nin galibiyet gollerini 19. dakikada C. Forsyth, 38. dakikada Lawrence, 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Forsyth'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Son 2 haftayı puansız kapatan Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, 32 puanda kalırken 19. sırada yer aldı.
Öte yandan Şota ile 3 maça çıkan Hull City, sadece Swensea maçından puan alabildi.
18 puana yükselen Wayne Rooney'nin Derby County'si ise 23. sırada yer aldı.