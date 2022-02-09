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Acun Ilıcalı'nın mağlubiyet üzüntüsü

Acun Ilıcalı'nın mağlubiyet üzüntüsü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Derby'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ünlü televizyoncunun tribünde yaşadığı üzüntü ise dikkat çekti.