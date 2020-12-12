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    Acun Ilıcalı'nın takımı 2'de 2 yaptı

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard takımı, ilk kez iki maç üst üste kazanarak küme düşme potasının üzerine çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 12:10
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    Acun Ilıcalı'nın takımı 2'de 2 yaptı

    Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, geçen hafta sezonun ilk galibiyetini elde ederek sezon başından bu yana yaşadığı şanssızlığını kırmıştı.

    Bu hafta ise Heracles deplasmanına konuk olan Fortuna Sittard, sahadan 2-1'lik galibiyet çıkararak sezonun 2. galibiyetini elde etti.

    15. SIRAYA YÜKSELDİ

    Fortuna Sittard lig sıralamasında ise Willem II, Den Haag ve Emmen'in üzerine çıkarak 9 puanı ve maç fazlasıyla kendisini küme düşme potasının üstünde atmayı başardı.

    Ilıcalı geçtiğimiz hafta Fortuna Sittard'ın sezonun ilk galibiyetini aldığı Willem II maçını tribünde izlemiş ve yaptığı açıklamada, "Devre arasından önce takıma müdehale etme şansımız yok. Doğru isimlerle çalışıyoruz ve bu ekiple çalışmaya başlayacağım. Güzel şeyler de olacak, üst sıralara doğru yükseleceğiz." diye konuşmuştu.

    Acun Ilıcalı nın takımı 2 de 2 yaptı #1

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