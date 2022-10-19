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    Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Beri Pardo ile anlaştı

    Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Beri Pardo ile anlaştı

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Beri Pardo ile anlaşma sağladı.
    • 19.10.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:21
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    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Beri Pardo ile anlaşma sağladı.

    Son olarak Başakşehir’de çalışan 32 yaşındaki Pardo, Hull City’de performans analizi ekibinin başında olacak.

    Hull City’den yapılan açıklamada, “Beri Pardo, kulübümüzün performans analizi ekibinin başına getirilmiştir. UEFA A Lisansı sahibi ve Portekiz ile Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan Beri Pardo, son olarak Başakşehir’de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.” ifadeleri kullandı.

    Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Beri Pardo ile anlaştı #1

    Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu detayı

    Kariyerine Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ta scout olarak başlayan Beri Pardo, teknik direktör Ersun Yanal’ın Trabzonspor’un başına geçmesinin ardından Türkiye macerasına başladı.

    2016-2018 yılları arasında Trabzonspor’da analiz şefi olarak görev alan Pardo, 2018’in Nisan ayında Crystal Palace’a scout olarak geri döndü.

    Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Beri Pardo ile anlaştı #2

    Kadıköy mesaisi

    Ersun Yanal’ın Fenerbahçe ile anlaşmasıyla 2018 yazında bu kez Kadıköy mesaisi başlayan yetenekli futbol adamı, 2021 yılına kadar sarı-lacivertli kulüpte yine analiz şefi olarak görev yaptık. 2021’in Ekim ayında ise yardımcı antrenör olarak Başakşehir’e imza attı.

    Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu’nun ekibinde yer alan Beri Pardo, geçtiğimiz haziran ayında takımdan ayrıldı ve bugün itibarıyla Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’deki yeni görevine başladı.


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