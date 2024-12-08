Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'te son sırada

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2022 yılında İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan ve 3 sezondur takımı yöneten Acun Ilıcalı'nın bu sezon yüzü gülmüyor.

Geride kalan 2 sezonda turuncu-siyahlılar ile başarılı sonuçlar alan ve Premier Lig'in kıyısından dönen Ilıcalı, bu kez alt sıralarda mücadele ediyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Sezona Alman çalıştırıcı Tim Walter'la başlayan Hull City, alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktörlük görevine İspanyol Ruben Selles'i getirdi.

HULL CITY, SON SIRADA

Selles yönetiminde henüz maça çıkmayan Hull City, ligde zor günler geçiriyor. İngiliz ekibi, bu sezon çıktığı 19 maç sonunda 3 galibiyet 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet oldu.

Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevini de yürüten Ilıcalı'nın takımı aldığı bu sonuçlarla 15 puan topladı ve 24 puanlı ligde son sırada yer aldı.

ABDÜLKADİR VE PEDRO OYNUYOR

76.3 milyon euro piyasa değeri bulunan Hull City'nin kadrosunda milli futbolcu Abdülkadir Ömür ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Joao Pedro da yer alıyor.

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