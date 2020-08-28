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    Acun Ilıcalı'nın takımı Miha Zajc'ı istiyor

    Acun Ilıcalı'nın takımı Miha Zajc'ı istiyor

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Miha Zajc'a, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 11:37
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 11:37
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    Acun Ilıcalı'nın takımı Miha Zajc'ı istiyor

    Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Miha Zajc için teklifleri değerlendirmeye alan sarı-lacivertlilere, Hollanda'dan yeni bir transfer önerisi geldi.

    ACUN ILICALI ZAJC'I İSTİYOR

    TRT Spor'un haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Slovenyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçti.

    Acun Ilıcalı nın takımı Miha Zajc ı istiyor #1

    Empoli takımından 3.5 milyon euro artı Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında transfer edilen ancak bir türlü beklenilen performansa erişemeyen Zajc için Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'ın, ciddi anlamda ilgilendiği öğrenildi.

    UYGUN FİYATA GÖNDERİLECEK

    Fenerbahçe'nin, bonservisiyle satmak istediği Slovenyalı orta saha için tekliflere açık olduğu ve uygun bir fiyatla futbolcuyu gönderebileceği kaydedildi.

    Zajc, geçen sezon 10 Süper Lig maçında forma giyerken attığı 1 gol ile vasatı aşamadı.

    Acun Ilıcalı nın takımı Miha Zajc ı istiyor #2

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