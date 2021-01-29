Acun Ilıcalı'nın yeni hedefi İngiltere

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp satın alma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Acun Medya'nın patronu ve Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın sahibi Acun Ilıcalı, Youtube'da StoyBox kanalında açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde:

"YARDIMCI HOCADAN ELEKTRİK ALDIK"

"Fortuna Sittard'da hedefimiz 12. olmaktı, 11. sıradayız şu anda. Yeni bir hedef bulmamız lazım şu anda, yani çok iyi gidiyoruz. Sonuncuyduk ilk 5 hafta, Altıncı hafta sonuncuyuz. Hoca ile görüş ayrılığına düştük, yollarımızı ayırdık. Yardımcı hoca ile konuşurken, hocadan bir elektrik aldık. Bizim görüşmlerimiz ile aynı görüşte olması, adama bir şans vermemizi gerektirdi."





"ACAYİP MUTLULUK VERİCİ"

"Yardımcı hocaya şans verdik, takım onu yeniyor, bunu yeniyor. 7 maç, 5 galibiyet. Hollanda'da forma göre lig lideriyiz. Acayip mutluluk verici. Futbol takımlarında, ülke ekonomisi çok yüksek olsa bile, nüfus diye bir çarpan var, onun üzerinden bir ekonomi dönüyor. Hollanda 12, 13 milyonluk bir ülke iken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor."

"İNGİLTERE'DEN BİR TAKIM ALMA İHTİMALİM VAR"

"İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım olabilir. İngiltere'de maç seyret, hayatın değişir. O maçlar, seyirci falan... İnanılmaz bir şey."