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    Adam Murray: Bu performans bizi memnun etmedi

    Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray 2-2 biten İstanbulspor maçını değerlendirdi.
    • 17.09.2022 - 22:55
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    Adam Murray: Bu performans bizi memnun etmedi

    Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray, İstanbulspor ile 2-2 berabere biten maçın ardından konuştu.

    "Rakip 2 şut çekti 2 gol oldu"

    Murray, "Bu performans bizi memnun etmedi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu performans 3 puan için yeterli olmaz. Yüzde 80 performans bile yetmez. Bu performansı artırmak lazım. Rakip 2 şut çekti, 2 gol oldu. Daha iyi olmamız gerekiyor, daha iyi olacağız." dedi.

    Adam Murray: Bu performans bizi memnun etmedi #1

    "Redmond'u sokrarak farklı bir şey denedik"

    Yapılan değişiklikleri değerlendiren Murray, "N'Koudou'nun değişikliği taktikseldi. İyi aslında. Redmond'u sokarak farklı bir şey denedik. Uzaktan şut konusunu neden ve nasıl böyle olduğunu araştıracağız. Bu gollere neden izin verdiğimize çözüm bulacağız. Belki de rakiplerin ataklarını biraz daha erken savunmaya başlamalıyız. Bu milli arada dinlenip çalışıp, ekim ayına odaklanacağız." diye konuştu.


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