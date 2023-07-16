Adama Traore'nin Türkiye tatili sürüyor

DHA
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un çeşitli noktalarını gezen Adama Traore, tatilini Kapadokya’da sürdürüyor.
27 yaşındaki sağ kanat, Kapadokya bölgesinde balon turu yapıp, tarihi peri bacalarını seyretti. Adama Traore, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Kapadokya’da Türk yemeklerini beğenirken, özellikle döner yemesi dikkat çekti.
Son olarak Wolverhampton forması giydi
Sağ kanat bölgesinde oynayan Adama Traore 8 kez İspanya Milli Takımının formasını giydi.
Barcelona'da futbola başlayan Traore, Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton gibi takımlarda forma giydi ve 373 maçta 31 gol 59 asist üretti.