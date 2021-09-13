Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı

1938 yılında inşa edilen 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nun tribünleri de komple yıkıldı. Yeni projeye göre eski stadyumdan kalan alana Millet Bahçesi yapılacak.

Adana’da 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda tribünlerin yıkım işlemi tamamlandı.

83 YILLIK DEVİR SONA ERDİ

Bu yıl 19 Şubat'ta Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı.

83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı yıkıldı - İZLE



Yerine Millet Bahçesi yapılması kararının alınmasının ardından stadın yıkımı için gerekli çalışmalar 28 Temmuz’da başlatıldı.

Önce çimleri sökülen stadyumda, kepçeyle ilk yıkım işlemi de kuzey kale arkasında başladı. O tarihten bu yana tribünlerin devam eden yıkım işlemi tamamlandı.





MİLLET BAHÇESİ YAPILIYOR

İş makineleri statta son çalışmalarını yaparken Millet Bahçesi’nin de en kısa sürede yapımına başlanacağı öğrenildi.





STADIN ESKİ HALİ



