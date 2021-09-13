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Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı
1938 yılında inşa edilen 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nun tribünleri de komple yıkıldı. Yeni projeye göre eski stadyumdan kalan alana Millet Bahçesi yapılacak.
- İHA
- 13.09.2021 - 11:23
- Güncelleme : 13.09.2021 - 11:29
Adana’da 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda tribünlerin yıkım işlemi tamamlandı.
83 YILLIK DEVİR SONA ERDİ
Bu yıl 19 Şubat'ta Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı.
83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı yıkıldı - İZLE
Yerine Millet Bahçesi yapılması kararının alınmasının ardından stadın yıkımı için gerekli çalışmalar 28 Temmuz’da başlatıldı.
Önce çimleri sökülen stadyumda, kepçeyle ilk yıkım işlemi de kuzey kale arkasında başladı. O tarihten bu yana tribünlerin devam eden yıkım işlemi tamamlandı.
MİLLET BAHÇESİ YAPILIYOR
İş makineleri statta son çalışmalarını yaparken Millet Bahçesi’nin de en kısa sürede yapımına başlanacağı öğrenildi.
STADIN ESKİ HALİ