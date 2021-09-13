Euro
9.9718
-0.4%
Dolar
8.4541
-0.02%
Altın
487.11
0.2%
Borsa
1.441
0.15%
Bitcoin
378.471
-3.12%
EXEN Coin
24.67
-0.96%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C
    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı

    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı

    1938 yılında inşa edilen 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nun tribünleri de komple yıkıldı. Yeni projeye göre eski stadyumdan kalan alana Millet Bahçesi yapılacak.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Adana’da 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda tribünlerin yıkım işlemi tamamlandı.

    83 YILLIK DEVİR SONA ERDİ

    Bu yıl 19 Şubat'ta Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı.

    83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı yıkıldı - İZLE

    Yerine Millet Bahçesi yapılması kararının alınmasının ardından stadın yıkımı için gerekli çalışmalar 28 Temmuz’da başlatıldı.

    Önce çimleri sökülen stadyumda, kepçeyle ilk yıkım işlemi de kuzey kale arkasında başladı. O tarihten bu yana tribünlerin devam eden yıkım işlemi tamamlandı.

    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı #1

    MİLLET BAHÇESİ YAPILIYOR

    İş makineleri statta son çalışmalarını yaparken Millet Bahçesi’nin de en kısa sürede yapımına başlanacağı öğrenildi.

    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı #2

    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı #3

    STADIN ESKİ HALİ

    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı #4

    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı #5

    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu yıkıldı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir