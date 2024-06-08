Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu kombineleri satışta!

İHA

Süper lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu kombine biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Mavi - lacivertli ekipten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

2024-2025 sezonu kombinelerimiz bugün saat 19:40'ta satışa çıkıyor! Kombine satışlarımız 25 Haziran Salı günü sona erecektir ve bir daha satışa açılmayacaktır.

Bilet fiyatları

2024-2025 sezonu kombine fiyatları ise şu şekilde:

Batı tribün alt 103-104 blok 6 bin 500 TL, 102-105 blok 5 bin 500 TL, maraton üst 222-223-224 blok 2 bin 250 TL, 220-221-225-226 blok 2 bin 250 TL, 219-227 blok 2250 TL, maraton alt 115-116-117-118-119-120-121 blok 4 bin 500 TL, kuzey kale arka üst bin 940 TL, kuzey kale arka alt 2 bin 250 TL, güney kale arka alt 2 bin 250 TL, VIP B 35 bin TL