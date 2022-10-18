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- Adana Demirspor - Adıyamanspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Adana Demirspor - Adıyamanspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- 18.10.2022 - 17:46
Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında evinde Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek.Bugün oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
Spor Toto Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor maç fazlasıyla ligin zirvesinde yer alıyor.İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir grafik yakalayan Adana Demirspor Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.
Adana Demirspor TFF 2. Lig ekiplerinden Adıyaman FK ile evinde oynayacağı maçı taraftarının desteğiyle kayıpsız geçmek istiyor.
Futbolseverler Adana Demirspor - Adıyaman FK maçının detaylarını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.Peki Adana Demirspor - Adıyamanspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
Adana Demirspor - Adıyaman FK maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında bugün saat 20.30'da oynanacak olan Adana Demirspor-Adıyaman FK maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.