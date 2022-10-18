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Adana Demirspor - Adıyamanspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor - Adıyamanspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak olan Adana Demirspor - Adıyaman FK maçının hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte maçın yayınlanacağı kanal..