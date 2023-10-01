Adana Demirspor, Alanyaspor'u farklı geçti
ensonhaber.com

Süper Lig'in 7. haftasında Patrick Kluivert'ın ekibi Adana Demirspor ile Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 4-0 kazanırken goller; 30 ve 47. dakikada Mario Balotelli'den, 71. dakikada, Younes Belhanda'dan ve 87. dakikada Tayfun Aydoğan'dan geldi.

Adana Demirspor yerini korudu

Bu galibiyetle birlikte 14 puana yükselen Adana Demirspor 3. sıradaki yerini korurken, 7 puanda kalan Alanyaspor 13. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u ağırlarken, Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Adana Demirspor, Alanyaspor'u farklı geçti