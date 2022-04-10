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    Adana Demirspor, Altay'ı 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, evinde Altay'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 18:09
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    Adana Demirspor, Altay'ı 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.

    Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36'da Samet Akaydın ile 87'de penaltıdan Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü 82'de Naderi'den geldi.

    Adana Demirspor, Altay ı 3 golle mağlup etti #1

    Adana puanını 52^ye yükseltti

    Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltti ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Altay ise 29 puanda kalarak, en yakın rakibi Giresunspor ile arasındaki 10 puanlık farkı eritemedi.

    Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Altay sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

    Adana Demirspor, Altay ı 3 golle mağlup etti #2


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