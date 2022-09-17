Adana Demirspor, Antalyaspor deplasmanından liderlikle döndü

Süper Lig'in 7.haftasında Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.

Sezonun en erken golü Belhanda'dan

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga kaydetti. Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, 47. saniyede sezonun en erken golünü attı.

Maçta 3 kırmızı kart çıktı

Antalyaspor'da 8. dakikada Soner Aydoğdu kırmızı kart görürken, 61. dakikada Nakajima, oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Adana Demirspor'da ise Rakitskiy 39. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin yeni lideri Adana Demirspor

Alınan bu sonucun ardında Adana Demirspor puanını 16'ya yükseltti. Akdeniz ekibi Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada averajla liderliğe yükseldi.

Antalyaspor ise 6 puanda kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Antalyaspor ise haftayı bay geçecek.