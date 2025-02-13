Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Haber Merkezi

Adana Demirspor, Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 26 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

DEPLASMANDA 2-1 YENİLMİŞLERDİ

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.