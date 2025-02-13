Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Haber Merkezi
Adana Demirspor, Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 26 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
DEPLASMANDA 2-1 YENİLMİŞLERDİ
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış