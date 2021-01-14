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    Adana Demirspor, Aurelien Chedjou ile yollarını ayırdı

    Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Aurelien Chedjou'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 12:55
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    Adana Demirspor, Aurelien Chedjou ile yollarını ayırdı

    Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'da, bir ayrılık daha yaşandı.

    Bu mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kulüp başkanı Murat Sancak, Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    "EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Başkan Sancak’ın açıklamaları şu şekilde: “Günaydın, futbolcumuz Chedjou ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

    Adana Demirspor, Aurelien Chedjou ile yollarını ayırdı #1

    Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor formaları giymişti.

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