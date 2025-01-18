Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: Fenerbahçe maçında hedefimiz 3 puan

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Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında kümede kalma savaşı veren Adana Demirspor ile şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda 19 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak kritik müsabaka öncesinde Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak önemli açıklamalara imza attı.

"FENERBAHÇE MAÇI ZOR OLACAK BİZİM AÇIMIZDAN"

Ekol TV'ye konuşan Durak, sözlerine şöyle başladı:

Fenerbahçe maçı zor olacak bizim açımızdan. Ligdeki durumumuza göre ligin sonuncu sırasındayız ama bizim gençlerimiz maça sıkı bir hazırlık içinde. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Fenerbahçe şu anda şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çekişen bir takım olarak lige devam etmektedir.

"FUTBOLCULARIMIZIN MORAL MOTİVASYONU ÇOK İYİ"

Durak, sözlerine şöyle devam etti:

Dün Hatay maçında Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle Fenerbahçe bizim maça daha sıkı hazırlanacak. Biz gençlerimize, oyuncularımıza ve teknik ekibimize güvenerek Fenerbahçe maçında güzel bir sonuç bekleyeceğiz. Futbolcularımızın moral motivasyonu çok iyi. Ben her gün antrenmana geliyorum, futbolcularla birebir ilgileniyorum. Hocalarımızla birlikte burada hazırlık içindeyiz. Futbolcularımız sıkı bir çalışma içinde.

"SÜRPRİZLERE HAZIRLIKLI OLUN"

Fenerbahçe karşısında iyi sonuç alacaklarını söyleyen Bedirhan Durak, şu ifadeleri kullandı:

Bence yarın sürprizlere hazırlıklı olun. Taraftarlarımız bize güvensin. Yarın inşallah Fenerbahçe karşısında çok iyi bir sonuç alacağız. Bizim hedefimiz her zaman 3 puandır. Ligin başından beri. Geçmiş maçlarda iyi oynayarak kaybetmemize rağmen futbol olarak çok iyi mücadele ediyoruz. Gençlerimiz özellikle son 2 haftada 1-0'lık mağlubiyetlerde herkes gördü, bir türlü şansımızı kıramadık.

"3 PUAN ALIRIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Durak, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: