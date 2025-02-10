Adana Demirspor Başkanı istifa etti

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Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekilmesiyle gündem olan Adana Demirspor'da maçın ardından bir istifa geldi.

Akdeniz ekibinin başkanı Bedirhan Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Bedirhan Durak'ın açıklaması şu şekilde:

Çok değerli Adana Demirspor taraftarları,



Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim.



Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim.



Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdik-lerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla...

ADANA DEMİRSPOR NE CEZA ALACAK?

Adana Demirspor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekildi.

Akdeniz ekibinin 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası alması bekleniyor. Süper Lig'de geçen sezon oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında da ev sahibi ekip sahadan çekilmiş ve 3-0 mağlubiyet cezası ile birlikte 3 puan silme cezası da almıştı.