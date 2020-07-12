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- Adana Demirspor Başkanı maçı izlemek için vinç kiraladı
Adana Demirspor Başkanı maçı izlemek için vinç kiraladı
Cezası sebebiyle Ümraniyespor maçını tribünden izleyemeyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmayı takip edebilmek için vinç kiraladı.
- AA & Ensonhaber
- 12.07.2020 - 18:43
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Kritik maçı cezası sebebiyle izleyemeyen Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, ilginç bir yola başvurdu.
VİNÇ KİRALADI
Karşılaşmayı takip edebilmek için vinç kiralayan Sancak, takımını bu şekilde destekledi.
421 GÜN CEZA ALMIŞTI
Hatırlanacağı gibi Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.