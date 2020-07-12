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    Adana Demirspor Başkanı maçı izlemek için vinç kiraladı

    Adana Demirspor Başkanı maçı izlemek için vinç kiraladı

    Cezası sebebiyle Ümraniyespor maçını tribünden izleyemeyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmayı takip edebilmek için vinç kiraladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.07.2020 - 18:43
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    Adana Demirspor Başkanı maçı izlemek için vinç kiraladı

    TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

    Kritik maçı cezası sebebiyle izleyemeyen Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, ilginç bir yola başvurdu.

    Adana Demirspor Başkanı maçı izlemek için vinç kiraladı #1

    VİNÇ KİRALADI

    Karşılaşmayı takip edebilmek için vinç kiralayan Sancak, takımını bu şekilde destekledi.

    421 GÜN CEZA ALMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

    Adana Demirspor Başkanı maçı izlemek için vinç kiraladı #2

    Adana Demirspor Başkanı maçı izlemek için vinç kiraladı #3

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