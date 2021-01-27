Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifa etti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler nedeniyle önce anlaşmayı iptal etti, ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da ilginç gelişmeler yaşandı. Akşam saatlerinde BB Erzurumspor’dan Ömer Şişmanoğlu’nu 1,5 yıllığına kadrosuna katan Adana ekibi, taraftarların tepkisi sonrasında kaos yaşadı.

"ADANA AĞLAMA"

Geçen sezon BB Erzurumspor formasıyla Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Şişmanoğlu, sosyal medyada yayınladığı bir videoda “Adana ağlama” ifadelerini kullandığı için Adana Demirspor taraftarlarının tepkisini toplamıştı. Deneyimli futbolcu daha sonra özür dilese de, bu transfer sonrası Adana Demirspor taraftarlarının tepkisi devam etti.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, resmi sitede anket düzenleneceğini ve sonucun ‘istenmiyor’ çıkması halinde transferi iptal ederek Ömer Şişmanoğlu’nun maddi zararını karşılayacağını açıkladı.

Kısa süre bir paylaşım daha yapan Sancak, “Peki, hay hay ankete gerek yok, gelmeyecek.” ifadelerini kullandı. Paylaşımlarına devam eden Sancak, görevinden ayrıldığını ve en kısa sürede kongre kararı alınacağını belirtti.

İşte Sancak’ın o açıklamaları: