Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifadan vazgeçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, önceki günlerde açıkladığı istifa kararını geri çektiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı duyuru ile istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

KARARI TWITTER'DAN DUYURDU

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Başkanlığı bıraktığımı açıkladıktan sonra 4-5 gün sosyal medyadan uzak günler geçirdim ve gördüm ki insan huzurlu olabiliyormuş. Kendimle başbaşa kaldığımda 2.5 yılın muhasebesini yaptım. İyisiyle, kötüsüyle kah coşku duyduğumuz kah üzüldüğümüz dönemler oldu. Aslında asıl güzel olan camia olarak bir bütün oluşumuzdu. Son günlerde yaşadığımız olay beni derinden üzdü çünkü taraftarlar arasında huzursuzluk (biraz da olsa) bana karşı teğki olmuştu. O günde ailemle birlikte annemlerdeydik. Kendi kendime bu takım için gecemi gündüzümü, işimi, dostlarımı ve ailemi ihmal etmeme rağmen (parayı bile saymıyorum) memnun edemiyorsam durmanın bir anlamı yok dedim. Transfer etmek istediğim futbolcuyu karşılıklı çiftetelli oynamak için değil ADS'nin menfaati hedefimdi. Almadan önce de istişare yapmış olmama rağmen daha sonra aynı taraftan tepki gelince bu duruma geldik."