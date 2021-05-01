Adana Demirspor Başkanı Sancak: Ölene kadar başkanınızım

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından, "Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım." açıklamasında bulundu.

Adana Demirspor, Süper Lig mücadelesi verirken; kulüp başkanı kulübün şirketleştidğini duyurdu.

Sancak haberi, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Genel kurulda verdiğiniz yetkiyle, Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş olarak, şirketleştik ve borsaya açma işlemleri hızla sürüyor. Gerçek anlamda halkın takımı olması için. Kendi ayakları üzerine duran ve kimseye muhtaç etmeden" ifadeleriyle duyurdu.

“HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞANA KADAR BAŞKANINIZIM”

Şirketin altın hissesinin kendi adına kayıtlı olduğunu belirten Sancak, "Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım. Gitmek yok yola devam. Süreç içerisinde yüzde 90'nını halka arzetmiş olacağız. Şimdiden hazırlığınızı yapın hisse almak için. Allah yar ve yardımcınız olsun" açıklamasını yaptı.

“ŞİRKETLEŞME BU GÜNE DENK GELDİ”

Şirketleşmenin bugüne denk geldiğine ifadelerinde yer veren Murat Sancak son olarak, "Arkadaşlar bu şirketleşme bu güne denk geldi. Konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonluğa odaklanalım ve dua, sadaka, kurban kesmeye devam edelim.

Bağımsız A.ş dernek yönetim kurulu ayrı şirket yönetim kurulu ayrı ve profesyonel bir şirket gibi yönetikecek. Yönetimiyle, icrasıyla, komisyonlarıyla hayırlı olsun.

Kısacası artık Adanademirspor A.Ş diye anılacak şu anki olan tüm borcu (benim tarafımdan) ödenmiş borçsuz bir şekilde ve en uygun borsa değeriyle halka açmış olacaz" açıklamasında bulundu.