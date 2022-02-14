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    Adana Demirspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

    Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 20:51
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    İlk yarı sonucu: Adana Demirspor 0-1 Beşiktaş

    40' Adana Demirspor gole yaklaştı. Balotelli'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

    31' Gol... Adana Demirspor 0-1 Beşiktaş (Alex Teixeira)

    27' Adana Demirspor takımı, orta alanda bir top kaybı yaptı. Rachid Ghezzal, üst üste çalımlarla ilerlerken faulle durduruldu.

    15' Muric atışı kullandı. Welinton'a kadar gelen topu Brezilyalı stoper uzakalştırdı. Pasa hareketlenen Batshuayi ofsayt.

    8' Sağ kanattan Kerem Kalafat ortasını yaptı, Batshuayi dokundu top yandan auta gitti.

    4' Faul atışı kullanıldı. Beşiktaş, yarı alanında pas yapıyor.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 25. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

    Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

    Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi


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