Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Puan tablosunda 3. sıraya kadar yükselen Mavi Şimşekler, güçlü rakibini eli boş gönderip 3'te 3 peşinde olacak.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan ve 37 puanla 7. sırada yer alan Kara Kartal ise zorlu deplasmanda galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Adana Demirspor - Beşiktaş maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Ali Şansalan'ın yöneteceği bu zorlu müsabaka, BeIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Alper, Gökhan, Sinan, Belhanda, Vargas, Yunus, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi.