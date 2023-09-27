Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'la karşılaşacak.

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Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak.

İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Vedat, Abdurrahim, Gravillon, Semih, Svensson, Dorukhan, Emre, Belhanda, Nani, Yusuf, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, Aboubakar