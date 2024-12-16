Adana Demirspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Haber Merkezi
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Arda, Burak, İzzet, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Chamberlain, Rafa Silva, Can, Semih
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