Adana Demirspor - Beşiktaş - CANLI SKOR
Haber Merkezi

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Arda, Burak, İzzet, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Chamberlain, Rafa Silva, Can, Semih

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor