Adana Demirspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.

Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.

Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Manev, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Yusuf, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Chamberlain, Muçi, Semih