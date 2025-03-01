Adana Demirspor - Bodrum FK maçında gol sesi çıkmadı

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Mustafa Alper Avcı yönetimindeki Adana Demirspor ile Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maç golsüz eşitlikle sona erdi.

SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDILAR

Bu sonuçla birlikte 24 puana ulaşan Bodrum FK, 16. sıraya yerleşti. -2 puana ulaşan Adana Demirspor ise 19. sırada konumlandı.

Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, ligde 4 maçta 8 puan elde etti.

SIRADAKİ MAÇLARI

Ligde bir sonraki hafta Adana Demirspor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

VEDAT KORKUTTU

Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.

Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.

Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu.

Öte yandan daha sonra yayıncı kuruluş Vedat Karakuş'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BODRUM'UN İKİ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Mücadelede Bodrum FK'nin iki golü ofsayta takıldı.

48. dakikada Bodrum FK kontratağında Fredy'nin pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Okita, süratle ilerleyip ceza alanına girdikten sonra çapraz pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Pozisyonun tamamlanmasından sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

Yapılan VAR incelemesinden sonra hakem endirekt serbest vuruşun kullanılmasını istedi.

51. dakikada ise deplasman ekibinde sol kanatta topu alan Okita, meşin yuvarlağı sağına çekip ceza alanına doğru ortasını yaptı. Penaltı noktasının solunda olan Puşçaş, kafayla topu kale alanının önüne doğru indirdi. Seferi havadan gelen topa tek vuruşunu yaptı ancak kaleci Murat yaptığı kurtarışla kale alanının önüne doğru topu çeldi. Seken topu takip eden Seferi, bu kez topu boş kaleye göndermeyi başardı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem bir kez daha ofsayt bayrağını kaldırdı.

Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinden sonra mücadele endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.