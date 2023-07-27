Adana Demirspor, Cluj deplasmanından beraberlikle dönüyor

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj ile deplasmanda karşılaştı.
Ev sahibi takım 6. dakikada Betancor ile öne geçerken temsilcimiz 77. dakikada Stambouli'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Rövanş haftaya Adana'da
Müsabakanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.
Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Adana Demirspor turu geçmesi halinde Osijek (Hırvatistan) - Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.